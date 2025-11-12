Белгородской области выделили 1,3 млрд рублей на приобретение мобильных тепловых установок

Решение приняло правительство РФ

БЕЛГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Белгородской области 1,3 млрд рублей из резервного фонда на приобретение мобильных тепловых установок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В распоряжение правительства Белгородской области поступили 1,3 млрд рублей из резервного фонда РФ. Это те средства, которые будут направлены на приобретение 69 мобильных тепловых установок. Благодарен за это решение правительству Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным", - сказал Гладков.

По его словам, в среду начнут перечислять эти деньги заводам-изготовителям и до конца года установки уже будут изготовлены. "Первоочередно они будут устанавливаться на объектах здравоохранения", - отметил губернатор.