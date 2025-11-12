ВЦИОМ: россияне считают национальными чертами самопожертвование и бескорыстие

Более половины опрошенных также отмечают, что россияне - довольно религиозный народ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бескорыстие, коллективизм, непритязательность, самопожертвование остаются национальными чертами русского народа, считают участники опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте организации.

"[Участники опроса] по-прежнему наделяют русский народ такими качествами и ценностями, как бескорыстность, коллективизм, непритязательность (или готовность довольствоваться малым), самопожертвование и патернализм. При этом современная эпоха вносит свои коррективы в облик русского народа", - говорится в сообщении.

Так, респонденты стали реже соглашаться с тем, что русские привыкли делать все сообща (76% в 2000 году против 57% сегодня), довольствоваться малым (70% в 2000 году против 56% сегодня), нуждаться в "сильной руке" и властном лидере (80% в 2000 году против 65% сегодня).

Вместе с тем, опрошенные продолжают в большинстве своем не думать о выгоде в отношениях друг с другом (65%). Кроме того, 66% считают, что только русский человек может пожертвовать собой ради тех великих целей, которые он перед собой ставит. Россияне также стали чаще отмечать, что они - довольно религиозный народ (60% против 52% в 2000 году).

Отвечая на вопрос про советское прошлое, 67% (76% в 2000 году) респондентов посчитали, что советская власть оставила неизгладимый след на национальной идентичности, сделав русских не похожими на европейцев.

Опрос проводился 21-23 мая, в нем приняли участие 1 604 россиянина в возрасте от 18 лет.