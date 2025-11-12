РГО и "Аэрофлот" разработали совместный путеводитель по регионам России

Особое внимание на страницах онлайн-гида уделено объектам, раскрывающим многогранную культуру и живые традиции народов России, заявил первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) и компания "Аэрофлот" разработали онлайн-путеводитель по 10 регионам России. Проект объединяет экспертизу РГО в области развития внутреннего туризма и широкую географию полетов "Аэрофлота" по России, сообщает пресс-служба РГО.

"Новый путеводитель стал важной частью системной работы РГО по развитию внутреннего туризма. Наша главная задача - не просто проложить новые маршруты и создать удобный функционал для путешественников, но и сохранить природное и этнографическое наследие регионов. Это инвестиции в будущее, позволяющие всем открыть для себя истинную Россию. Особое внимание на страницах онлайн-гида уделено объектам, раскрывающим многогранную культуру и живые традиции народов России, а также природным локациям для активного отдыха. "Аэрофлот" выступает надежным проводником в начало каждого приключения, обеспечивая комфортный перелет и специальные условия для путешественников", - заявил первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов, чьи слова приводятся в сообщении.

На странице путеводителя travelguideafl.rgo.ru пользователи могут самостоятельно планировать поездки разной продолжительности - от туров выходного дня до многодневных маршрутов. В гиде представлены: Красноярский, Приморский, Камчатский, Ставропольский края, Республика Алтай, Татарстан, Мурманская, Иркутская, Сахалинская и Самарская области. Страница каждого региона содержит подробную информацию о природных и этнокультурных достопримечательностях, а также карты с маршрутами и практическую информацию для планирования самостоятельного путешествия.