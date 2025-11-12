Главная новогодняя ель России выбрана в Рузском округе Московской области

Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главной новогодней елью России в этом году станет вековое дерево, растущее в Рузском муниципальном округе Московской области. Таков итог отбора, проведенного специалистами, сообщили ТАСС в Управлении делами президента РФ.

"Высота дерева, которое украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров", - перечислили основные параметры ели в Управделами. Специалисты отмечают, что дерево было отобрано из множества "кандидатов", которые оценивались по возрасту, высоте, размаху ветвей, состоянию хвои и возможности безопасной транспортировки. Также большую роль играют и "внутренние качества", поскольку дерево должно быть готово перенести температурные перепады и не осыпаться за несколько недель.

"Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность", - заверили в Управделами. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Управделами ежегодно осуществляется комплексная работа по выбору и установке на Соборной площади Московского Кремля главной новогодней ели.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.

Ель, украшавшая Кремль на прошлый Новый год, была моложе, 90-летнее дерево привозили из Можайского городского округа Московской области.