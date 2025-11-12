Участниками научного фестиваля крупнейшего вуза СКФО стали более 430 тыс. детей

Финальные мероприятия события продлятся до 14 ноября

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 430 тыс. школьников из 20 регионов России приняли участие в научно-просветительском фестивале Северо-Кавказского федерального университета "Новый маршрут". Во время фестиваля прошли олимпиада, школа журналистики, конкурс научных проектов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"За период с июня по ноябрь участие в мероприятиях фестиваля приняли более 430 тыс. участников из 20 регионов России. Свыше 15 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде "Шаг в науку", больше 24 тыс. ребят прошли обучение в летней школе журналистики "Навигатор науки", 150 тыс. участников присоединились к челленджу "Прокачай себя в науке", и около 3 тыс. человек представили свои проекты на конкурсе "Маршрут построен", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологии в России. "Развитие технологий и подготовка кадров, столь важные для суверенитета страны, начинаются с популяризации науки. Фестиваль - яркий пример того, как наука становится для молодежи понятной и доступной средой, где любой талант может быть поддержан и реализован", - цитирует пресс-служба и. о. ректора вуза Татьяну Шебзухову.

12 ноября в университете стартовали финальные мероприятия фестиваля, которые продлятся до 14 ноября. В вузе пройдет серия научно-популярных лекций о биоразнообразии российского Дальнего Востока, революционных технологиях в медицине, развитии правовой системы России, современных методов изучения космоса и других темах.

Во время финальных мероприятий фестиваля запланирован блок о научном кино форсайт-сессией об особенностях создания научных фильмов. Также будут подведены результаты олимпиады и конкурса творческих проектов.