В Херсонской области капитально отремонтировали почти 1 тыс. км. дорог

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что остались участки, которые еще нуждаются в ремонте

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты отремонтировали в Херсонской области почти 1 тыс. км. дорог, в том числе, федерального значения. Об этом во время прямой линии заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В первую очередь делаются дороги регионального и федерального значения. Мы в ролике видели, что прозвучала цифра в 500 с чем-то километров (дорог отремонтировано - прим. ТАСС), на самом деле это цифра без федеральных дорог. Сейчас уже почти 1 000 километров дорог капитально отремонтированных. Но еще нужно сделать несколько тысяч километров до 2030 года. Это дороги регионального и межпоселкового значения, которые подходят к населенным пунктам", - сказал Сальдо.

Он отметил, что есть еще дороги внутри населенных пунктов, которые нуждаются в ремонте.

"Буквально на прошлой неделе у нас с рабочей поездкой находился заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и мы подписали новое, расширенное соглашение о строительстве и реконструкции, приведении в порядок всего дорожного хозяйства. Там большое количество дорог. Мы планируем дотянуть полностью дорогу до Великой Лепетихи, Горностаевки. Дороги, идущие вдоль Днепра мы тоже сделаем <...>", - подчеркнул глава Херсонской области.

Владимир Сальдо подчеркнул, что объемы работ по ремонту и восстановлению дорожного хозяйства, ведущего к населенным пунктам, в 2026 и 2027 годах будут увеличиваться.

"Для этой цели появляются новые асфальтобетонные заводы, а это обязательная составляющая, которая нужна, чтобы дорожные работы проводились. В этом году ускорена была программа на 2026-27 гг., дорога до Копаней, которая ведет со стороны Армянска. Это М-17, дальше на Херсон она идет. Первый слой уже восстановлен, одна из крупнейших дорожно-строительных компаний ведет работы. Это федеральная дорога, это делается не за счет бюджета области, а за счет федерального бюджета", - отметил он.