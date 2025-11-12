В Херсонской области восстановят поврежденную при атаке БПЛА крышу монастыря

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что в Свято-Никольском женском монастыре пекут хлеб для военнослужащих

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Крыша Свято-Никольского женского монастыря в селе Благодатное Херсонской области, поврежденная при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины, будет восстановлена в ближайшее время. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Найдем возможность оказать помощь: приобрести необходимые материалы, [нанять] бригаду, которая приедет и сделает [крышу]. Это женский монастырь, там женщины-монахини, им нужно помогать. Они людям помогают. <...> Техническую поддержку мы окажем. Я думаю, что это будет сделано в ближайшее время", - сказал он в ходе прямой линии в эфире телеканала "Таврия", отвечая на просьбу настоятельницы монастыря.

Сальдо отметил, что в Свято-Никольском женском монастыре пекут хлеб для военнослужащих и оказывают морально-психологическую поддержку населению.