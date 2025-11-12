Сальдо: жителей Херсона поддержат наравне с другими гражданами РФ

Губернатор Херсонской области отметил, что гражданам будут доступны все виды поддержки

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины правобережья Днепра в Херсонской области, в том числе Херсона, после освобождения территории российскими войсками получат все виды поддержки наравне с другими гражданами России. Об этом заявил во время прямой линии губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В ее ходе к главе региона обратилась пенсионерка из Херсона. Она рассказала, что в городе жителей запугивают историями о планах российских властей после освобождения правобережья Днепра признать врагами тех гражданских, которые не эвакуировались на левый берег Днепра в конце 2022 года.

"Это наш народ, поэтому отношение ко всем тем, кто там остался, будет такое же, как к своим людям. Все они будут иметь возможность получить не только гражданство России, а все то, что связано с возможностями российской экономики, с возможностями российского образования - это для детей и молодежи, - с возможностями и силой социальной поддержки, которую Россия оказывает людям старшего, более уважаемого возраста. И будет Херсон восстановлен, и будут направлены огромные средства", - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что сейчас жители правобережья Днепра дезориентированы информационными вбросами со стороны киевского режима, которые призваны заставить граждан переехать в западную часть Украины.