Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ЦФО в выходные

Ожидается дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Резкое изменение погодных условий прогнозируется 15-16 ноября в Центральном федеральном округе, включая Москву и Московскую область. Ожидается дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток, в большинстве регионов ЦФО прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры и усиление ветра. 15 и 16 ноября на большей части округа ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений - до минус 3-6 градусов. На дорогах возможна гололедица, местами налипание снега на провода и деревья, усиление ветра до 15-18 м/с", - рассказал метеоролог.

На выходных в Москве и Московской области прогнозируется резкое похолодание. В субботу днем дождь перейдет в мокрый снег и снег, температура составит 0 - минус 5 градусов. Ожидается гололедица и усиление ветра до 15 м/с, местами налипание мокрого снега. 16 ноября, температура ночью в Москве составит минус 2-4 градуса, по области - до минус 6 градусов. Днем ожидается около 0, погода будет малоблачной и солнечной.

"Важно отметить, что в субботу из-за высокой влажности и порывов ветра москвичи будут ощущать температуру на 4-5 градусов ниже фактической. А автомобилистам в этот день нужно быть очень аккуратными из-за сильного гололеда", - завершил он.