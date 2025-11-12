Синоптики считают, что тайфун "Фунг-Вонг" в ближайшие часы может сохранить силу

Скорость ветра 13 ноября прогнозируется на уровне 23 м/с, порывов - на уровне 33 м/с, сообщили в Гидрометцентре РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Фунг-Вонг", обрушившийся ранее на Филиппины и теперь приближающийся к Тайваню, в ближайшие часы может сохранить свою нынешнюю силу. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние прогностические данные.

"Сегодня в 03:00 мск скорость ветра в районе "Фунг-Вонга" составляла 23 м/с, а порывы достигали 33 м/с, в 03:00 мск четверга, 13 ноября, скорость ветра прогнозируется также на уровне 23 м/с, порывов - на уровне 33 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 51 человек получил ранения и травмы на Тайване из-за инцидентов, связанных с ливнями, которые несет приближающийся тайфун "Фунг-Вонг". Особенно сильные ливни отмечены в уезде Илань, где затоплены 25 районов, 5 907 домохозяйств остались без электричества. По данным синоптиков, в минувшие сутки общее количество осадков в Илани составило от 724,5 мм до 1061,5 мм. Пострадали и соседние регионы. Тайваньская железнодорожная корпорация приостановила работу на некоторых направлениях, около 100 паромных рейсов были отменены из-за ненастной погоды.

На Филиппинах, по данным агентства AFP, ссылавшегося на отчет управления гражданской обороны, число погибших в результате тайфуна "Фунг-Вонг" возросло с 18 до 25. По данным управления, 19 человек из 25 погибли в Кордильерском административном районе, где находится крупнейший горный хребет страны. Среди погибших есть 10-летний ребенок.