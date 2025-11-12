Суд поддержал приморского экс-депутата в споре с заксобранием

Геннадия Шульгу лишили мандата за пропуски заседаний профильного комитета

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске при рассмотрении жалобы бывшего депутата заксобрания Приморского края Геннадия Шульги, которого лишили мандата за пропуски заседаний профильного комитета, признал, что норма регионального законодательства о статусе депутата не соответствует федеральному законодательству. Об этом говорится картотеке суда.

Полномочия бывшего депутата в апреле были прекращены досрочно из-за более чем пяти пропущенных без уважительной причины заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан. Позднее он обратился в Приморский краевой суд, однако иск остался без удовлетворения.

"Решение отменено полностью с вынесением нового решения", - говорится в сообщении.

Адвокат Шульги Станислав Кульганик пояснил ТАСС, что сторона защиты в суде оспаривала положения краевого закона о статусе депутата Законодательного собрания Приморского края. "Суд поддержал наши доводы о том, что краевой закон противоречит федеральному закону. Это значит, что Шульгу незаконно лишили полномочий депутата", - сказал собеседник агентства.

В обоснование своего иска Шульга писал, что согласно части 11 статьи 8 Закона Приморского края о статусе депутата ЗСПК, систематическое неисполнение депутатом без уважительных причин своих обязанностей влечет за собой досрочное прекращение полномочий. Однако этот пункт, согласно позиции бывшего депутата, не соответствует федеральному законодательству.