Дума приняла закон об упразднении института стажерства в полиции

Законопроектом предлагается установить, что поступивший на службу в полицию гражданин будет сразу назначаться на должность, будет выполнять служебные обязанности и пользоваться правами в соответствии с должностью и условиями контракта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об упразднении института стажерства в органах внутренних дел.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом в октябре 2024 года. Изменения предлагается внести в закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По действующему закону при поступлении на службу в полицию для гражданина устанавливается испытание на срок от двух до шести месяцев. На период испытания кандидат назначается стажером на соответствующую должность в органах внутренних дел без присвоения специального звания, при этом с ним заключается срочный трудовой договор.

Законопроектом предлагается установить, что поступивший на службу в полицию гражданин будет сразу назначаться на должность, будет выполнять служебные обязанности и пользоваться правами в соответствии с должностью и условиями контракта. При этом сохраняется необходимость прохождение испытаний в течение двух-шести месяцев. До успешного завершения обучения такому сотруднику не будет разрешаться ношение и хранение огнестрельного оружия и спецсредств.

Также предлагается установить, что в стаж службы в органах внутренних дел не будет включаться срок испытания при поступлении гражданина на службу. Уточняется, что эта новелла не будет касаться тех граждан, кто поступил на службу до дня вступления в силу данного закона. Кроме того, предлагается дополнить закон положением, что в случае провала испытаний контракт с соответствующим сотрудником полиции будет расторгаться, а сам сотрудник будет подлежать увольнению. В случае расторжения контракта и увольнения сотрудник будет обязан возместить стоимость выданных ему личных вещей и снаряжения с учетом сроков носки.