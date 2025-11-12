На нескольких центральных улицах Москвы перекрыли движение

Водителей призвали быть внимательными и строить маршруты заранее

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта снова временно закрыли на ряде центральных улиц Москвы, в частности, на улице 1905 года, Знаменке, Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Смоленской набережной в сторону Краснопресненской набережной; на Пресненской набережной в сторону Краснопресненской набережной; на улице 1905 года; на улице Рочдельская, 11/5; на улице Николаева, 4; на улице Знаменка; на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и строить маршруты заранее.