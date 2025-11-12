Росприроднадзор проверит условия содержания крокодила в "Обнинск-ТВ"

Рептилия живет в офисе телекомпании несколько лет

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура направила поручение в Росприроднадзор о проверке условий содержания крокодила в офисе телекомпании "Обнинск-ТВ" в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Калужской области направила поручение в Росприроднадзор о проведении проверки содержания крокодила в офисе медиахолдинга "Обнинск-ТВ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ была размещена видеозапись, сделанная в помещении телекомпании в Обнинске, на ней показан крокодил по кличке Глафира. Сообщалось, что хищник живет там много лет. При этом в публикациях отмечалось, что рептилию содержат якобы в стесненных условиях.

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС пояснили, что ведомство инициирует проведение проверки уполномоченным органом по факту публикаций. Как рассказал ТАСС руководитель телекомпании Альберт Айрапетян, в начале мая крокодила планируется перевезти в построенный вольер с бассейном.