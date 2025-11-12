Короткий список премии "Книжные люди" объявят 20 ноября

Премия будет вручаться в номинациях "Современная художественная книга", "Современная нон-фикшн книга", "Современная художественная и познавательная книга для детей" и "Человек книги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Журнал "Книжная индустрия" и Ассоциация книгораспространителей учредили премию "Книжные люди", она стала продолжением одноименной программы на "Радио Москвы". Ее короткий список будет объявлен 20 ноября, сообщили ТАСС организаторы.

"На основе нашей программы родилась премия "Книжные люди", построенная на книжных рекомендациях экспертов. В фокусе внимания - книги современных авторов. Мы обобщили более 500 рекомендаций <...>, прозвучавших в программе "Книжные люди" за 2024-2025 годы. При этом сознательно включили фильтр: только книги современных авторов, поскольку считаем своей приоритетной задачей продвижение лучших современных изданий", - приводит пресс-служба премии слова председателя оргкомитета Светланы Зориной.

Премия "Книжные люди" будет вручаться в номинациях "Современная художественная книга", "Современная нон-фикшн книга", "Современная художественная и познавательная книга для детей" и "Человек книги". Отмечается, что победители в номинациях (кроме "Человек книги") определяются на рейтинговой основе: путем суммирования количества рекомендаций каждой книги от участников программы "Книжные люди". Победителя в номинации "Человек книги" определит оргкомитет путем анализа деятельности и реализуемых проектов по развитию книжной культуры в России.

Членами экспертного совета являются более 50 участников программы "Книжные люди" за 2024-2025 годы: писатели, издатели, редакторы, переводчики, библиотекари, полиграфисты, литературные критики и блогеры. В оргкомитет вошли 18 человек, среди которых писатели и эксперты в сфере литературы. Церемония награждения состоится 4 декабря в 19:30 в амфитеатре Гостиного двора, в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictioN27.

ТАСС - главный информационный партнер.