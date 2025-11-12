В Москве появился новый вид городского транспорта

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что московские трамвайные диаметры фактически станут линиями наземного метро

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый в Москве трамвайный диаметр протяженностью 27 км открыли в столице. Он соединит метро "Университет" с Метрогородком, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы - трамвайный диаметр Т1. Длина маршрута Т1 - 27 км, он соединит метро "Университет" на юго-западе с Метрогородком на востоке", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, московские трамвайные диаметры фактически станут линиями наземного метро. Они пройдут через центр и тем самым свяжут между собой отдаленные районы столицы. До многих мест в городе на трамвае будет добираться быстрее, чем на метро.

Первым этапом создания трамвайных диаметров стало открытие новой трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. До запуска этого участка здесь не ходил городской транспорт, а маршруты трамваев заканчивались в центре и не пересекали его. Теперь на ее базе запустили первый трамвайный диаметр. Он свяжет 13 районов Москвы, 4 вокзала и 24 станции рельсового каркаса столицы.

На диаметр выйдут 50 первых в России трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. 64 остановки расположены через каждые 300-400 метров, а интервал движения будет 6 минут - это минимальный интервал для такого крупного проекта. Для удобства горожан трамваи №13 и №39, курсирующие по участкам линии Т1, продолжат свою работу. При этом средний интервал движения на совмещенных отрезках пути сократится с 10 до 4 минут.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируется запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 миллиона жителей.