В Ростове-на-Дону восстановили теплоснабжение многоэтажных домов

Отопление отключали из-за аварии на теплотрассе

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону, где произошла авария на теплотрассе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Ранее во вторник более 50 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

"Дефект на теплотрассе по пр. Сельмаш устранен. После заполнения теплотрассы теплоснабжение в домах жителей восстановлено", - написала Пшеничная.

Министр отметила работу специалистов АО "Теплокоммунэнерго" по устранению аварии. Теплоснабжение всех 53 многоквартирных домов осуществляется в штатном режиме.