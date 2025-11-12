ЯНАО, Якутия и Мурманская область стали лидерами рейтинга "Полярный индекс"

При расчете учитывают развитие регионов по трем направлениям: экономическому, социальному и экологическому

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область стали лидерами в ежегодном рейтинге устойчивого развития арктических регионов "Полярный индекс. Регионы 2025". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

"Первые места в ежегодном рейтинге устойчивого развития арктических регионов за 2025 год - "Полярный индекс. Регионы 2025" - заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область", - говорится в сообщении.

ЯНАО становится победителем рейтинга второй год подряд, Якутия улучшила свои позиции - в прошлогоднем рейтинге она находилась на третьем месте. Архангельская область в этом году поднялась на четвертую строчку, Красноярский край переместился с шестого на пятое место.

В рейтинге оценивается устойчивое развитие десяти регионов, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны России. Для составления рейтинга арктических регионов рассчитывается комплексный показатель - "Полярный индекс". Он основан на 30 статистических показателях и позволяет оценить уровень устойчивого развития каждого региона по трем основным направлениям: экономическому, социальному и экологическому.

"Полярный индекс" основывается на открытых данных, в частности, Росстата и Единой межведомственной информационной статистической системы (ЕМИСС). Некоторые данные берутся из специализированных отчетов и официальных порталов. При расчете рейтингов были учтены отзывы представителей компаний, регионов, экспертного сообщества, полученные по итогам публикации предыдущих рейтингов", - поясняет генеральный директор экспертного центра ПОРА Максим Данькин.

Социально-экономические показатели

Наибольший рост показателей в экономическом индексе продемонстрировала Архангельская область, которая с седьмого места в прошлом году поднялась на первое. На три пункта поднялась Чукотка, заняв второе место в экономическом индексе. Третье место по экономическим показателям занял Красноярский край, поднявшись в рейтинге на один пункт.

В социальном индексе лидерами стали Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Архангельской область поднялась в рейтинге социальных показателей на три строчки. Также на два пункта выше, чем в прошлом году, оказался Чукотка.

В рейтинге экологических показателей первое место занял ЯНАО, с прошлого года поднявшийся на четыре пункта. На втором месте - Якутия, на третьем месте - Мурманская область.

Проект "Полярный индекс. Регионы" стал первым специализированным рейтингом регионов, входящих в Арктическую зону России - впервые он был представлен в 2018 году. Помимо этого эксперты по аналогичной методике определяют места работающих в Арктике крупных компаний в проекте "Полярный индекс. Компании". Рейтинг составляет экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Проектного офиса развития Арктики.