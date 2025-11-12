Эксперт Сорокин рассказал, чем грозит переход Молдавии на эстонские учебники

Это может привести к утрате идентичности образования, считает руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Решение Молдавии закупать и локализировать учебники из Эстонии угрожает стране утратой национальной идентичности образовательного процесса. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Он рассказал, что Министерство просвещения Молдавии приняло решение отказаться от разработки нового школьного учебника по математике. Вместо этого они планируют закупать, переводить и локализовать эстонский образовательный материал.

"Следует отметить, что адаптация и локализация иностранных учебников без учета специфических особенностей образовательной системы Молдовы может привести к снижению качества обучения и демотивации учащихся. Это, в свою очередь, негативно скажется на потенциале человеческого капитала страны и ее конкурентоспособности на международной арене", - сказал эксперт.

Сорокин подчеркнул, что решение о закупке иностранных учебников вызывает ряд вопросов к национальной идентичности и автономии Молдавии. Так, пояснил он, это решение представляет уникальный кейс, показывающий влияние внешних факторов на формирование образовательной стратегии.

"В условиях, когда Молдова обладает богатой культурной и исторической традицией, а также значительными достижениями в области науки и образования, использование учебных материалов, разработанных за пределами страны, может быть интерпретировано как проявление зависимости от международных образовательных трендов и потенциальная утрата национальной идентичности образовательного процесса", - пояснил Сорокин.

Он подчеркнул, что учебные программы должны не только соответствовать международным стандартам, но и учитывать национальные культурные, социальные и образовательные особенности. Это позволит обеспечить более эффективное и качественное образование, способствующее гармоничному развитию личности и общества, подытожил он.