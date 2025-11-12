В Карачаево-Черкесии восстановили более 120 га леса за год

Комплекс работ предусматривает искусственное лесовосстановление и мероприятия по содействию естественному возобновлению лесного фонда

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 120 га леса восстановили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году, что практически на уроне аналогичного показателя 2024 года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В субъекте завершился осенний лесопосадочный сезон, в полном объеме лесоводы республики провели работы по воспроизводству лесов и лесовосстановлению на площади 124 га", - написал Темрезов по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии КЧР Дианой Кочкаровой.

Комплекс таких работ предусматривает искусственное лесовосстановление и мероприятия по содействию естественному возобновлению лесного фонда.

Как уточнили ТАСС в Минприроды республики, в 2024 году в регионе восстановлено 128 га леса. Ранее сообщалось о планах до 2028 года в течение трех лет восстановить 372 га. По федеральному проекту "Сохранение лесов" с 2019 года в КЧР работы по воспроизводству и лесовосстановлению проведены на площади более 500 га.