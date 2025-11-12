Ремонт курского драмтеатра проведут при поддержке федбюджета в 2027-2028 году

В театре установят больше оборудования для маломобильных зрителей, а также приобретут автобус для гастролей артистов

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт курского драматического театра имени Пушкина проведут при поддержке из федерального бюджета в 2027-2028 году. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Александра Хинштейна.

"Наша основная задача - создать комфорт для зрителей и артистов. При поддержке федерального центра в 2027-2028 годах будет проведен капитальный ремонт драмтеатра. При этом другие потребности тоже есть: когда строилось здание, не были предусмотрены складские помещения для декораций", - написал он.

Отмечается, что в театре установят больше оборудования для маломобильных зрителей, а также приобретут автобус для гастролей артистов. "Для членов попечительского совета разработаем систему лояльности, а также возможность встреч с актерами и присутствия на генрепетициях, дополнительных экскурсий", - добавил губернатор региона.

Хинштейн напомнил, что курский драмтеатр один из старейших театров страны, основанный в 1792 году. По заполняемости зала он находится на втором месте в стране, не считая Москвы.