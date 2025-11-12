В ЛНР планируют установить 30 камер автофиксации нарушений ПДД

Реализация данной меры приведет к значительному снижению количества нарушений

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики планируют установить на дорогах республики, прежде всего в Луганске, камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"На дорогах республики скоро появятся камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения. Возможность внедрения данной системы обсудили с участниками комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве ЛНР. Более четверти всех ДТП происходит в столице региона. Приоритетной задачей считаем установку около 30 видеокамер на участках с наибольшей аварийностью", - написал он.

По словам главы региона, реализация данной меры позволит повысить дисциплину участников дорожного движения и приведет к значительному снижению количества нарушений. Он отметил, что это в первую очередь направлено на обеспечение безопасности жителей.

По информации Пасечника, в ходе заседания комиссии было уделено особое внимание комплексной подготовке к зимнему периоду. Дорожными службами было заготовлено более 24 тыс. тонн противогололедных материалов и приобретено около 4 тыс. тонн технической соли. Для расчистки дорог от снега к работе готовы 314 единиц специализированной техники.

"Подготовительные мероприятия проводятся во всех муниципалитетах региона. Системный подход к обеспечению безопасности на дорогах в зимний период позволит сохранить жизни и здоровье жителей, а также оперативно реагировать на изменения погодных условий", - добавил глава республики.