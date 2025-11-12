В Подмосковье на расселение из аварийного жилья выделят около 27 млрд рублей в 2026 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Программу по расселению из аварийного жилья продолжат в Московской области в следующем году. На ее реализацию будет выделено около 27 млрд рублей, финансирование направят на расселение 177 тыс. аварийных "квадратов", сообщил в Мособлдуме министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

"Что касается расселения аварийного фонда - мы продолжаем программу. <…> Всего запланировано финансирование в объеме 27 млрд рублей для расселения 177 тыс. кв. м жилой площади", - сказал Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Он добавил, что наибольший объем работ по расселению из аварийного жилья в следующем году пройдет в Щелковском, Жуковском, Ступинском, Подольском, Талдомском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его ключевые приоритеты базируются на укреплении социальной защиты населения, повышении качества жизни, модернизации инфраструктуры и экономики, а также последовательной реализации национальных целей развития. В 2026 году объем доходов бюджета запланирован на уровне около 1,3 трлн рублей, расходов - почти 1,4 трлн рублей. Дефицит составит 6%.