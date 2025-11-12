На конкурс "Лидеры России" за сутки поступило более 10 тыс. заявок

Регистрация продлится до 29 декабря

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. участников направили заявки в первые сутки регистрации конкурса "Лидеры России". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Более 10 тыс. участников зарегистрировалось на шестой сезон конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" за первые сутки", - говорится в сообщении.

В этом сезоне конкурс проходит в новом формате - "Лидеры России. Команда", его участниками станут коллективы, которые поборются за звание лучших управленческих команд страны. Регистрация продлится до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф.

"Сейчас у нас более 10 тыс. заявок, и их количество продолжает расти, ведь многие еще находятся в процессе сбора команды. Ключевой вызов для современных лидеров смещается с индивидуальных амбиций в плоскость синергии - способности консолидировать вокруг себя единомышленников, создавая сплоченные профессиональные коллективы", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Ранее о нововведениях шестого сезона рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко. Цель конкурса "Лидеры России. Команда" - поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских и управленческих качеств.

Участниками нового конкурса впервые станут не просто руководители, а профессиональные команды управленцев в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств.