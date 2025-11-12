В Петербурге введут фиксированный тариф на проезд в электричках

Стоимость одной поездки составит 60 или 69 рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 12 ноября окончательно утвердило законопроект о наделении городского правительства полномочиями по введению фиксированного тарифа на проезд в электричках.

"Планируется, что единый размер оплаты проезда начнет действовать уже с 2026 года. Таким образом, пассажиры будут платить не за пересадки, а за конкретный маршрут. Стоимость одной поездки будет определена в ближайшее время и составит 60 или 69 рублей", - пояснил в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок.

По словам законодателей, это решение позволит ускорить интеграцию железных дорог в систему общественного транспорта города и создание сети "наземного метро". Отмечается, что стоимость одной поездки в электричке будет зависеть от объема бюджетных субсидий.