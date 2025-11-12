В Казани в 2026 году пройдет форум "Формируя будущее" для министров образования

Эксперты обсудят тренды и задачи в профессиональной подготовке кадров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. IV Международный форум министров образования "Формируя будущее", где эксперты обсуждают тренды и задачи в профессиональной подготовке кадров, пройдет в июне 2026 года в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь по ВКС к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Многие аспекты, касающиеся подготовки профессиональных кадров на каждом этапе, от школы до университета, регулярно обсуждаются на площадке проводимых в России форумов министров образования "Формируя будущее". Следующий такой форум (четвертый по счету - прим. ТАСС) состоится в июне 2026 года в Казани", - сказал Путин.

Он пригласил поучаствовать в форуме делегацию Казахстана, отметив, что Москва и Астана уже реализуют множество проектов в образовательной сфере. Страны также связаны большим количеством двусторонних партнерских договоров.

"Формируя будущее" - это название серии международных и российских образовательных форумов, на которых обсуждаются актуальные вопросы развития системы образования, включая современные вызовы, ценности, воспитание и качество образования. Такие форумы собирают министров образования, педагогов и других специалистов из разных стран для обмена опытом и выработки перспективных решений.