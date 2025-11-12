В Йошкар-Оле умерла 29-летняя победительница конкурса "Русская красавица"

Юлия Рыбакова реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Выпускница Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая, победительница конкурса "Русская красавица" Юлия Рыбакова умерла на 30-м году жизни в Йошкар-Оле. Об этом сообщается в официальном сообществе колледжа во "ВКонтакте".

"Колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая с прискорбием сообщает о скоропостижном уходе из жизни одной из ярких выпускниц последнего десятилетия - Юлии Рыбаковой (выпуск 2016 года)", - говорится в сообщении.

Рыбакова, уроженка Санчурского района Кировской области, окончила колледж с отличием по специальности "Сольное и хоровое народное пение", была стипендиатом мэра Йошкар-Олы, победительницей городского конкурса "Русская красавица" и лауреатом многочисленных конкурсов народной песни.

После окончания колледжа она продолжила образование в Чувашском государственном институте культуры и искусств, после чего осталась работать в Чувашии. Рыбакова состояла в Молодежном совете при Министерстве культуры Чувашии, являлась амбассадором арт-кластера "Таврида" и реализовывала проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья.