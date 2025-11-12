В России изменились правила безопасности в транспорте. Так ли это?

В России действуют общие правила обеспечения безопасности пассажирских перевозок, утвержденные Минтрансом. Именно это министерство актуализирует и уточняет порядок организации поездок. Действия пассажиров при бытовых и техногенных чрезвычайных ситуациях на транспорте изложены в памятках населению МЧС. Такие документы предназначены для информирования людей и профилактики чрезвычайных ситуаций. Памятки не являются нормативными актами, однако выполнение перечисленных в них рекомендаций может сохранить жизнь и здоровье в случае ЧС.

Появившиеся в соцсетях документы — подделка. Они созданы от имени несуществующих ведомств, не содержат ссылок на официальные страницы местных администраций или федеральных органов исполнительной власти, но главное — противоречат существующим рекомендациям в чрезвычайных ситуациях. "Проблема подобных сообщений в том, что они создают иллюзию достоверности, — говорит юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании "Русяев и партнеры". — Люди доверяют печатным шрифтам и серьезным формулировкам, не подозревая, что за этим может стоять аноним или организованная группа, распространяющая фейки". Особенно неприятно, если такие тексты касаются безопасности людей, подчеркивает специалист. "Советы вроде "Оставайтесь в транспорте до распоряжения" противоречат действующим инструкциям МЧС. При тревоге необходимо выйти из транспорта и направиться к ближайшему укрытию — именно так предписывает официальный порядок гражданской обороны. Поддельная памятка вводит людей в заблуждение и в реальной ситуации может поставить под угрозу их жизнь", — предупреждает Илья Русяев.

Никаких "управлений транспортной безопасности и эвакуации" в России нет и никогда не было, хотя на первый взгляд все выглядит убедительно: официальный тон, печати, ссылки на загадочные структуры с громкими названиями. Однако ни одно из упомянутых в таких текстах ведомств не существует, констатирует эксперт.

"Стоит помнить, что любая информация, распространяемая через чаты и региональные группы без официальных ссылок, должна восприниматься с осторожностью. Прежде чем переслать сообщение друзьям, полезно потратить минуту на проверку — найти первоисточник, сверить даты, уточнить, публиковали ли это государственные СМИ", — рекомендует Русяев. "Распространение ложных инструкций не просто недоразумение: в чрезвычайной ситуации такие тексты мешают работе спасателей и создают панические настроения. В эпоху мгновенных сообщений ответственность за достоверность информации несет каждый. Мы не можем остановить поток фейков, но можем выработать привычку проверять, прежде чем верить", — заключает эксперт.