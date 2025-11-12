В реестр объектов культурного наследия Ингушетии занесли более 3 тыс. памятников

Ежегодно добавляется около 300 единиц

Башенное селение Эгикал © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Общее число памятников, занесенных в реестр объектов культурного наследия Республики Ингушетия, достигло 3 000 единиц. Ежегодно добавляется около 300 единиц, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" эксперт по государственной историко-культурной экспертизе Магомед Дзарахов.

"Ежегодно выявляется очень много объектов - по 300, 400, а иногда и по 500 объектов культурного наследия. Эта тенденция продолжается до сих пор. Что касается объектов в горной части, то на сегодняшний день я отмечу, что общее количество объектов уже превысило 3 000 единиц", - сообщил Дзарахов.

По его словам, большинство объектов сосредоточено в горной части республики. "Основная часть сосредоточена в горной Ингушетии - это всем известные знаменитые башни, поселения. Там представлены различные типы и виды объектов культурного наследия: памятники погребального характера, культового и религиозного назначения, а также жилого и оборонительного, жилые и боевые башни, поэтому эта часть республики является очень интересной с точки зрения историко-культурного наследия", - добавил спикер.