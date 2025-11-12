В Москве осенью не зафиксировали укусы клещей

По результатам энтомологического мониторинга на территории парковых и лесопарковых зон Москвы клещи не обнаружены

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обращения из-за укусов клещей в Москве в осенний период 2025 года не фиксировались. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В осенний период 2025 года обращения от населения на присасывания клещей на территории города Москвы не зарегистрированы", - говорится в публикации на сайте.

В ведомстве добавили, что по результатам энтомологического мониторинга на территории парковых и лесопарковых зон Москвы клещи не обнаружены.

Роспотребнадзор напомнил о сохранении риска единичных встреч с клещами из-за теплой погоды. Необходимо соблюдать меры личной профилактики при посещении лесопарковых зон: гулять по специально выделенным пешеходным маршрутам, использовать репелленты, проводить после прогулок осмотр.

В конце октября начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин сообщил ТАСС, что активность клещей в столице упала до минимума.