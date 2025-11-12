В ГД призвали отдать крокодила из офиса "Обнинск-ТВ" в реабилитационный центр

Прокуратура Калужской области уже направила поручение в Росприроднадзор о проведении проверки содержания крокодила в офисе "Обнинск-ТВ"

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Содержание крокодила в офисе медиахолдинга "Обнинск-ТВ" в Калужской области без специальной лицензии незаконно, владельцам необходимо отдать животное в реабилитационный центр. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее в нескольких Telegram-каналах и СМИ была размещена видеозапись с крокодилом по кличке Глафира, сделанная в помещении телекомпании в Обнинске. Сообщалось, что хищник живет там много лет. При этом в публикациях отмечалось, что рептилию содержат якобы в стесненных условиях. Генеральный директор "Обнинск-ТВ" Альберт Айрапетян сообщил ТАСС, что животное переедет из офиса в новый просторный вольер с прудом.

"Я бы вообще нынешним хозяевам этого несчастного животного настоятельно рекомендовал просто взять и передать его в реабилитационный центр. Потому что это опасная ситуация - это опасно и для людей, и для животного. Содержание является незаконным, потому что у нас есть документ правительства, есть 498-й федеральный закон, по которому таких животных могут содержать у себя только учреждения, которые имеют специальную лицензию", - сказал депутат.

По его словам, содержание таких животных в квартирах или в учреждениях без лицензии грозит "как минимум административным штрафом и конфискацией животного". "Есть реабилитационные центры, которые могут оказать помощь. Там наверняка нужна ветеринарная помощь, потому что для такого серьезного животного нельзя создать условия, что называется, кустарным методом", - сказал парламентарий.

