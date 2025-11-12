В Полтавской области выставили на аукцион памятник Ленину

Стартовая цена на бронзовую фигуру Ленина определена в $7,6 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Демонтированный памятник Владимиру Ленину в Полтавской области Украины выставлен местными властями на аукцион в одном из украинских маркетплейсов. Об этом сообщило издание "Фокус".

По его данным, стартовая цена на бронзовую фигуру Ленина определена в $7,6 тыс. На сайте маркетплейса отмечается, что "фигура в удовлетворительном состоянии, механических повреждений нет". Организатором аукциона стал исполнительный комитет Великобогачанского поселкового совета Полтавской области.

Бронзовый памятник Ленину находился в поселке Великая Багачка Полтавской области. Власти демонтировали его еще в 2016 году в рамках так называемой декоммунизации. Памятник был возведен за счет денег бывшего колхоза, двух хозяйств и Минкультуры Украины. После демонтажа фигура Ленина была передана на хранение председателю Совета агропроизводителей региона Владимиру Журавлю. Как отмечает издание, тогда местные власти заявляли, что не будут продавать памятник.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.