Омск примет в 2026 году форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

В 2025 году мероприятие проходит в Уральске 11-12 ноября

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в 2026 году в Омске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана будет проходить в Омске в 2026 году. Об этом сейчас объявил глава российской делегации министр труда и социальной защиты России Антон Олегович Котяков в своем выступлении в Уральске", - написал Хоценко.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уральске (Казахстан) 11-12 ноября параллельно с государственным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Форумы межрегионального сотрудничества двух стран проходят с 2003 года, поочередно в одном из городов России и Казахстана. Изначально это мероприятие носило название "Форум руководителей приграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан с участием глав государств" и проводилось с целью развития приграничного сотрудничества двух стран. Омск принимал форум в 2019 году.