Стоимость товаров снизилась благодаря "пилоту" по госзакупкам через маркетплейс

Проект помог сэкономить бюджету Рязанской области миллионы рублей
15:10

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость школьного оборудования снизилась на 15-20% благодаря участию Рязанской области в пилотном проекте по государственным закупкам через маркетплейс, который стартовал 1 сентября. Проект помог сэкономить бюджету региона миллионы рублей, сообщил ТАСС сенатор Игорь Мурог.

"Пилотный проект, направленный на закупку школьного оборудования посредством маркетплейса, в Рязанской области продемонстрировал отличные результаты. Процесс закупок стал менее сложным и занял гораздо меньше времени - доставка оборудования теперь занимает всего несколько дней. Количество доступных предложений возросло в три-четыре раза, что стимулировало конкуренцию и способствовало снижению общей стоимости товаров на 15-20%", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, вся продукция проходит усиленный контроль качества, что гарантирует безопасность и соответствие стандартам. "Этот опыт ярко показывает, каким образом цифровые решения способны сделать государственные закупки более удобными и экономичными. Пилотный проект уже помог сэкономить бюджету региона миллионы рублей", - отметил Мурог.

Он добавил, что такую практику планируется распространить на другие регионы страны для обеспечения повышения эффективности и прозрачности закупочной деятельности в сфере образования.

В сентябре Рязанская область вместе с Минпросвещения России, Wildberries и ГК "Просвещение" запустила пилотный проект по госзакупкам через маркетплейс, в эксперименте участвуют несколько школ. Как сообщал глава региона Павел Малков, до конца 2025 года образовательные учреждения смогут закупать оборудование до 600 тыс. рублей быстрее, удобнее и по приемлемой цене. 

