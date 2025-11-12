Кинопоказы в школах и музеях Донбасса и Новороссии пройдут в рамках проекта "КиноМост"

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Музей Победы запустит проект "КиноМост", в рамках которого пройдут кинопоказы в школах, Детских центрах музея Победы и других организациях на территории Донбасса и Новороссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

Проект стартует 17 ноября, а показы продлятся до 31 декабря.

"Основной целью проекта является формирование общих ценностей и единого культурного пространства с историческими регионами. Зрителями станут ребята в возрасте от 6 до 18 лет. Им представят игровое и документальное кино, а также мультипликацию. Картины расскажут об исторических событиях и культуре нашей страны, познакомят с биографиями выдающихся врачей, полководцев, ученых и не только", - сообщила директор Детского центра Музея Победы, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Слесаренко.

Первым фильмом, который покажут в рамках проекта, станет "Культурный код Россия 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей", предоставленный АНО "Артмедиаобразование". В произведении расскажут о выдающихся россиянах самых разных исторических периодов и профессий. Среди них балерина Майя Плисецкая, российский государственный деятель и реформатор Петр Столыпин, русский ботаник, популяризатор науки Андрей Бекетов, народный артист СССР Михаил Пуговкин, выдающийся российский ученый, хирург Николай Пирогов и другие.

Первыми зрителями станут посетители учреждений-партнеров музея Победы в Донбассе и Новороссии.

"Кроме того, в рамках "КиноМоста" благотворительный фонд "770" представит мультсериал "Тайная комната" о еврейских традициях, ассоциация издателей "Некоммерческое партнерство "Национальный спектр" покажет цикл документальных фильмов "Полководцы глазами дочерей", кинопрокатная компания "Must see magic film" предоставит для просмотра художественный фильм "Девка-баба: Кукла-чародейка" о славянской традиции создания "кукол-мотанок". Также зрители увидят цикл документальных фильмов "Стальная дивизия" производства киностудии "Юность" и продюсера Владимир Бердочкина в партнерстве с кинокомпанией "ФильмОКей" и продюсером Олегом Штромом о воинских подразделениях, внесших значительный вклад в Победу", - говорится в сообщении Музея Победы.

