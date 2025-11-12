ИРПО: более 2,5 тыс. преподавателей колледжей прошли программы повышения квалификации

Участниками программы профессиональной переподготовки стали 812 сотрудников предприятий, победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Программы повышения квалификации прошли свыше двух с половиной тысяч преподавателей, мастеров производственного обучения и методистов колледжей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

"2,2 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения и 318 методистов колледжей прошли программы повышения квалификации", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что участниками программы профессиональной переподготовки стали 812 сотрудников предприятий, победителей и призеров чемпионатов по профессиональному мастерству.

"Обучение по программам, разработанным специалистами ИРПО, началось в апреле и завершится 28 ноября. С мая по сентябрь для более чем 2,5 тысяч преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения были организованы стажировки на 99 ведущих предприятиях страны", - проинформировали в пресс-службе.

Преподаватели также проходили стажировки на базе федеральных технопарков в Калуге и Нижнем Новгороде, а также на базе мастерских 85 колледжей.

"По итогам стажировки для демонстрации навыков работы на современном оборудовании преподаватели сдали демонстрационный экзамен, аналогичный тому, который сдают выпускники колледжей", - уточнили в ИРПО.

По словам проректора ИРПО Светланы Наумовой, по поручению Минпросвещения России институт создал широкий спектр программ, позволяющих педагогам колледжей повышать свое профессиональное мастерство.

"Это очень актуальное направление работы: современные педагоги должны готовить кадры в полном соответствии с требованиями экономики, а значит, и сами обязаны постоянно учиться, осваивать новое оборудование и новейшие технологии на ведущих производственных предприятиях", - привели слова Наумовой в пресс-службе.