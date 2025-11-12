Актриса Наталья Бочкарева открыла выставку картин в Луганске

В экспозицию вошли порядка 10 картин

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Рыкова/ ТАСС

ЛУГАНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Российская актриса Наталья Бочкарева открыла выставку картин "С любовью к Родине моей" в выставочном зале Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского в Луганске Луганской Народной Республики, передает корреспондент ТАСС.

В выставку вошли порядка 10 картин, отображающих жизнь Москвы, родины Бочкаревой - Нижнего Новгорода - и разрушенных городов Донецкой Народной Республики. Также в Луганске Бочкарева представила инсталляцию "Зеркало войны", созданную актрисой после общения с 6-летним мальчиком в Донецке после очередного обстрела города ВС Украины.

"Вы не представляете, насколько для меня важный сегодня день. Важный и такой торжественный, трогательный, потому что я была когда-то, как актриса, очень-очень давно в Луганске со спектаклями, с гастролями. Но сейчас я приехала сюда и в другом качестве. Могу сказать, что все по-другому, и город другой. И не случайно я привезла к вам сюда эту выставку и назвала ее "С любовью к Родине моей". <…> Потому что художник должен отражать свое время, в котором он живет", - сказала она.

Бочкарева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщила, что данную выставку она уже представляла в Москве и Нижнем Новгороде. "Этой выставкой я хотела показать, что мне также это не чуждо (переживания людей в зоне боевых действий - прим. ТАСС), а мне это очень близко. И хотелось передать мои ощущения, когда я ездила в Донецк, когда я встречалась с людьми, когда я общалась с ними. <…> А когда я видела эти здания разрушенные - это как разрушенные сердца, судьбы. <…> Я бы хотела этой выставкой показать, что ваша боль - это и наша боль. Яркая Москва - это и ваша яркая Москва. Мы едины и мы непобедимы", - отметила актриса.

Картины, посвященные Луганску

Депутат Народного совета (парламента) ЛНР Василий Леонов, посетивший выставку, отметил, что большинство представленных работ отображают разрушенные боевыми действиями здания, и предложил Бочкаревой создать полотна о восстановленном Луганске и "красивых местах республики". "Я тоже очень надеюсь, что в следующий мой приезд будет пленэр, здесь, в Луганске, и, конечно же, серию работ [про ЛНР] я обязательно вам покажу", - поддержала предложение актриса.

Выставка картин Бочкаревой будет открыта в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского до конца ноября, после чего ее смонтируют в Луганском доме молодежи. При этом Бочкарева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщила: после Луганска она намерена открыть выставку в ДНР, а также еще раз представить ее в Москве, чтобы "люди, которые подзабывают, что происходит", еще раз увидели события Донбасса и Новороссии.