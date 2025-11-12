Реабилитационную площадку для детей открыли на Кубани

На площадке дети смогут активно двигаться, развивать моторику, координацию и физическую выносливость

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Многофункциональная реабилитационная площадка открылась в краевом детском центре медицинской реабилитации в Краснодарском крае. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"В краевом детском центре медицинской реабилитации открыли многофункциональную площадку. Теперь специалисты медучреждения смогут на свежем воздухе проводить для маленьких пациентов лечебную физическую культуру, кондуктивную терапию и другие групповые занятия, что положительно скажется на восстановлении здоровья детей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в министерстве, на площадке дети смогут активно двигаться, развивать моторику, координацию и физическую выносливость. "Специально оборудованные зоны будут способствовать улучшению психоэмоционального состояния детей, стимулировать познавательную активность", - добавили в Минздраве.