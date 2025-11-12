WWD: французский дизайнер Трон станет новым креативным директором Balmain

По данным издания, дизайнер представит свою первую коллекцию для сезона осень-зима в марте 2026 года

Антонин Трон © Pascal Le Segretain/ Getty Images for Vogue

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Французский дизайнер, основатель бренда Atlein Антонин Трон назначен на должность креативного директора модного дома Balmain. Об этом сообщил журнал Women's Wear Daily (WWD) со ссылкой на источники.

По данным издания, дизайнер представит свою первую коллекцию для сезона осень-зима в марте 2026 года и будет работать исключительно с Balmain.

Трон основал бренд Atlein в 2016 году после работы над коллекциями домов моды Givenchy, Louis Vuitton и Balenciaga.

Ранее занимавший пост креативного директора Balmain Оливье Рустен сообщил 5 ноября, что покидает должность. Как сообщал журнал Vogue, модельер был назначен креативным директором Balmain в апреле 2011 года в возрасте 25 лет и занимал должность на протяжении 14 лет. Оливье Рустен стал самым молодым дизайнером, который, не являясь основателем, возглавил крупный парижский дом моды с момента назначения Ива Сен-Лорана художественным руководителем модного дома Dior.