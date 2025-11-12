Российские специалисты помогли пробурить более 20 водных скважин в ЦАР

Четыре из них предназначены для нужд Центральноафриканских вооруженных сил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. При помощи российских специалистов построены более 20 скважин, обеспечивающих водой жителей столицы Центральноафриканской Республики Банги, сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В Банги состоялось знаменательное событие, которое улучшит качество жизни тысяч горожан. При поддержке российских специалистов были построены и введены в эксплуатацию две новые скважины, обеспечивающие жителей еще двух районов чистой питьевой водой. В рамках проекта в общей сложности в Банги планируется открытие 56 новых скважин с водой. На сегодняшний день уже пробурено более 20 скважин, 4 из которых были открыты для нужд Центральноафриканских вооруженных сил (FACA)", - сказал Иванов.

Он добавил, что этот проект реализуется по инициативе президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера при техническом содействии Русского Дома в Банги и федерального агентства "Россотрудничество".

Иванов подчеркнул, что этот гуманитарный проект призван удовлетворить острую потребность в питьевой воде в зонах, страдающих от постоянной нехватки водных ресурсов. На открытии 11 ноября двух новых скважин в районах Каимба и Уам присутствовали местные жители, лидеры общин, руководитель аппарата президента ЦАР Обед Намсио, кандидат от партии MCU на выборах в законодательный орган 4-го округа Александр Памфиль Малейомбо и другие представители власти.

Выступая на церемонии открытия, государственный министр и руководитель администрации президента республики Обед Намсио выразил благодарность президенту Фостену-Арканжу Туадера и российским специалистам, выполнившим эти работы.