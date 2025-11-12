АСИ запустило отбор проектов по направлению "Самореализация молодежи"

В пресс-службе агентства уточнили, что отбор проводится по направлениям "технологический прорыв" и "развитие молодежной среды и регионов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора проектов по направлению "Самореализация молодежи", в рамках которого окажет поддержку прорывным проектам, предложенных молодыми предпринимателями в возрасте до 35 лет, для рынков будущего. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало прием заявок на поддержку проектов по направлению "Самореализация молодежи". К участию приглашаются молодые технологические предприниматели в возрасте до 35 лет с прорывными проектами для рынков будущего и авторы общественно значимых инициатив. Заявки принимаются до 12 декабря", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отбор проводится по двум направлениям - "технологический прорыв" и "развитие молодежной среды и регионов". В рамках первой категории ищут проекты с как минимум шестым уровнем технологической готовности, приоритет будет отдан решениям, относящимся к национальным проектам технологического лидерства. "Это направление для молодых предпринимателей с действующим технологическим бизнесом и прорывными продуктами, готовыми к масштабированию", - отметили в АСИ.

Во втором направлении участие смогут принять авторы проектов, которые помогают молодым предпринимателям объединяться и делиться опытом, а также лидеры, вовлекающие молодежь в развитие своих регионов через общественно-значимые инициативы. "Наша задача - дать талантливым молодым предпринимателям и лидерам значимых проектов инструменты и возможности, чтобы их энергия и идеи были направлены на создание технологических прорывов и воплощение значимых для общества инициатив. Такой подход не только раскрывает личный потенциал молодых людей, но и вносит реальный вклад в развитие страны", - приводятся в сообщении слова директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Александра Вайно.

В пресс-службе напомнили, что успешно прошедшие отбор проекты получат всестороннюю поддержку АСИ - содействие в продвижении на федеральном и региональном уровнях, помощь в поиске партнеров и инвесторов, экспертно-методологическое сопровождение и снятие административных барьеров. Лидеры решений также получат доступ к акселерационным программам, информационную поддержку и возможность участия в ключевых мероприятиях АСИ и его партнеров.