В РФ более 7 тыс. человек работали в студотрядах производственного направления

В весенний период 2025 года профессиональное обучение по рабочим профессиям прошли 2 728 студента

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек в 2025 году работали в студенческих отрядах производственного направления. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов со ссылкой на первого зампреда Госдумы РФ по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.

"Более 7000 участников студенческих отрядов были привлечены к трудоустройству на более чем 80 предприятиях по всей стране в этом году. Молодые люди показывают, как важна роль молодежи в развитии промышленного сектора, в том числе стратегически важных отраслей, таких как оборонно-промышленный комплекс. Эти инициативы не только помогают молодым специалистам приобретать ценный опыт и навыки, но и способствуют развитию производственной культуры, формируют патриотический настрой и помогают реализовать огромный потенциал нашей молодежи. Уверен, что эта динамика будет и дальше нарастать, потому что развитие студенческих отрядов - это инвестиция в будущее нашей страны", - сообщил Киселев на Всероссийском слете студотрядов в Красноярске.

По информации пресс-службы, предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, представляют 45 регионов России. Для производственного направления РСО реализовывались трудовые проекты - Всероссийского производственного проекта "КамАЗ" в Набережных Челнах, производственный трудовой проект "Алабуга-композит" в особой экономической зоне "Алабуга", производственный проект "Арктика" г. Северодвинск. Перед выходом в летний трудовой сезон участники движения могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям. В весенний период профессиональное обучение по рабочим профессиям производственного направления прошли 2 728 человек.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подведены итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие пройдет в Красноярске в период с 11 по 16 ноября. Участниками слета станут более 3 тыс. молодых людей из 85 регионов России, среди участников также будут представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, Правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

