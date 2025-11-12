В ГД предложили запретить курьерам ездить на электровелосипедах по тротуарам

В России отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и электровелосипедов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и электровелосипедов. По словам парламентариев, примерно две трети таких ДТП происходят в местах, предназначенных для пешеходного движения, в том числе на тротуарах и пешеходных дорожках. Авторы письма считают, что основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки, поскольку некоторые из них не обладают необходимыми знаниями и навыками безопасного участия в дорожном движении.

"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, совместно с МВД России и заинтересованными органами исполнительной власти рассмотреть возможность введения запрета на передвижение граждан, работающих курьерами, на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам и иным пешеходным зонам", - указано в тексте запроса.

Такая мера, по мнению депутатов, позволила бы существенно сократить количество ДТП в пешеходной среде и повысить безопасность горожан.