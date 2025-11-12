Последствия атаки БПЛА на Ставрополье оперативно устранили

Все системы работают в штатном режиме

© Валерия Калугина/ ТАСС, архив

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Последствия атаки БПЛА в Буденновском округе Ставрополья оперативно устранены. Все системы работают в штатном режиме, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Дмитрий Богданов.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что на территории промзоны в городе Буденновске произошло возгорание из-за обломков сбитых БПЛА. Пострадавших в происшествии нет.

"Все последствия атаки БПЛА оперативно устранены. На текущий момент угрозы жизни и здоровью людей, системам жизнеобеспечения и городской инфраструктуре нет. Обстановка спокойная, все системы работают в штатном режиме", - написал глава округа.

Богданов отметил, что в среду в мессенджерах начала распространяться фейковая информация о ситуации в округе. Он призвал жителей ориентироваться на официальные источники информации.

"В мессенджерах появились ссылки на фейковый канал, оформленный якобы от моего имени. В нем опубликована ложная информация о "массовой эвакуации" жителей Буденновска. Фейковый канал создан сегодня. В нем всего несколько публикаций, нет ни обратной связи, ни архивных записей, ни постоянной работы с обращениями. Такие ресурсы легко распознать - это разовые вбросы", - отметил Богданов.