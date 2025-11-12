В Москве пробки достигли 8 баллов

На Новом Арбате, Знаменке и Тверской также временно перекрыли движение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик среды оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 19:15 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока - 25 км/ч.

"Интенсивное движение сейчас на внутренней стороне ТТК от улицы Автозаводская до улицы Сущевский Вал, Садовом кольце", - сказали в департаменте.

Кроме того, временно закрыто движение на Новом Арбате, Знаменке и Тверской.