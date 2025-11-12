В университете Камбоджи открыли представительство СПбГУ

Торжественная церемония открытия прошла в Баттамбанге

ХАНОЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Представительство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начало действовать в Национальном университете провинции Баттамбанг в Камбодже, рассказали корреспонденту ТАСС в представительстве Россотрудничества в Камбодже. Торжественная церемония его открытия, а также подписание меморандума о намерениях развивать дальнейшее сотрудничество между двумя ведущими учебными заведениями России и Камбоджи прошли в Баттамбанге при участии ректора этого второго по величине университета Камбоджи Сок Кхорна, проректора СПБГУ по международной деятельности Сергея Андрюшина и руководителя представительства Россотрудничества в Камбодже Ирины Цацулиной.

В приветственном слове руководитель баттамбангского университета выразил уверенность, что сотрудничество РФ и Камбоджи в области образования, которое имеет глубокие исторические корни, принесет большую пользу обеим сторонам и станет примером успешного взаимодействия двух вузов. "Надеюсь, подписание меморандума - это только начало нашего партнерства, - сказал Сок Кхорн, - а дальше мы будем развивать совместные проекты по обмену преподавателями, научным разработкам, межвузовскому обмену, чтобы наши выпускники смогли получить дипломы, которые будут признаны и в России, и в Камбодже".

Проректор СПбГУ отметил важность расширения связей между двумя крупнейшими многопрофильными университетами. "Сегодня мы говорим о конкретном сотрудничестве, мы говорим уже о годовом плане работы, включающем в себя и конференции, круглые столы, подачу совместных заявок на научные гранты, проведение крупных культурных и спортивных мероприятий, конечно же, обмены преподавателями и студентами", - отметил Андрюшин.

Директор Русского дома в Пномпене обратила внимание, что представительство российского вуза в Камбодже открывается впервые за 34 года. "Это не только радостное событие, но и очень знаковое", - сказала Цацулина. Она также рассказала о том, что союз Русского дома в Пномпене и университета Батамбанга существует не один год, благодаря чему все больше камбоджийских студентов из этой провинции приезжает учиться в Россию. Также Русский дом регулярно передает в дар баттамбангскому вузу учебные материалы по русскому языку и литературе, книги о культурных особенностях и традициям русского народа.

Образовательные связи России и Камбоджи

В беседе с корреспондентом ТАСС директор представительства Россотрудничества напомнила, что взаимодействие России и Камбоджи в сфере образования насчитывает уже почти семь десятилетий. За долгие годы дружбы и сотрудничества двух стран в Советском Союзе, а затем в России получили образование и были подготовлены свыше 8 тыс. квалифицированных камбоджийских специалистов, многие из которых теперь успешно работают в различных отраслях народного хозяйства, а также занимают руководящие должности в государственных организациях Камбоджи, рассказала Цацулина.

Образовательное сотрудничество Москвы и Пномпеня, по ее словам, успешно продолжается и в новое время. При участии представительства Россотрудничества в Камбодже за последние годы удалось существенно расширить стипендиальную программу для камбоджийских абитуриентов, которые едут учиться в российские вузы по выделяемым правительством РФ образовательным квотам.