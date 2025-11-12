На Ставрополье открыли обновленный музей в столетнем здании

В частности, в музее оформили экспозиции "Нумизматика" и "Минералогия" и обновили выставки в залах этнографии

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Новоселицкий историко-краеведческий музей в Ставропольском крае открыли после капитального ремонта в здании, которому более 100 лет, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"После капремонта открылся Новоселицкий историко-краеведческий музей им. М. С. Мамонтова. Здание заметно преобразилось: отреставрировали фасад, обновили залы и помещения, оборудовали санитарную комнату, провели водоснабжение и отопление, установили кондиционеры, камеры видеонаблюдения, систему пожарной охраны. Новым содержанием наполнились залы музея: оформили экспозиции "Нумизматика" и "Минералогия", обновили выставки в залах этнографии, Боевой Славы и в большом выставочном зале", - говорится в сообщении.

По данным управления, капитальный ремонт был проведен в рамках нацпроекта "Семья".

Здание музея было возведено к 300-летию Дома Романовых. На сайте учреждения сообщается, что ранее в нем располагалась богадельня при храме Александра Невского. Храм был разрушен в 30-е годы прошлого века, после чего в здании в разные годы находились школа и библиотека. Музей в помещениях исторического здания открыли в 2007 году.

Основателем музея стал почетный гражданин Новоселицкого района, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Мамонтов. Много лет он собирал старинные предметы и документы, которые размещались в местной школе и позже были переданы в фонд музея. Сейчас среди экспонатов музея находятся предметы быта конца ХIX - начала XX века. В фонде музея хранится карта ставропольской губернии 1874 года И. В. Бентковского, старинные фотографии, книги, реликвии Великой Отечественной войны и другие предметы.