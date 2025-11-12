Прокуратура Москвы назвала поддержку ветеранов СВО первостепенной задачей

Прокурор столицы Максим Жук отметил важность системного подхода к реализации мероприятий, связанных с реабилитацией и трудоустройством возвращающихся с передовой бойцов, их социальной адаптацией, обучением гражданским профессиям и профессиональной переподготовкой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Соблюдение права на труд и всестороння поддержка вернувшихся из зоны специальной военной операции военнослужащих является общей первостепенной задачей. Об этом заявил прокурор Москвы Максим Жук на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей, на котором обсуждались вопросы трудоустройства и социализации ветеранов СВО.

"Соблюдение права на труд и своевременную его оплату, а также оказание всестороннего содействия в социализации и трудоустройстве вернувшихся из зоны проведения СВО бойцов - общая первостепенная задача. Важно, чтобы каждый участник СВО и его семья получили поддержку во всех сферах жизни. Полагаю, для этого у нас есть все необходимые механизмы", - передали его словам в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

На заседании отмечено, что с начала 2025 года московские прокуроры провели проверки на предприятиях, где трудоустроены участники СВО, в том числе те, чьи трудовые договоры приостановлены. По итогам этих проверок были выявлены и пресечены нарушения федерального законодательства, выразившиеся в необоснованном расторжении трудового договора, непринятии мер к его приостановлению, невыплате зарплаты, а также материальной помощи, предусмотренной локальными актами организаций.

"Незамедлительно реагируйте на каждое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав", - потребовал Жук, обращаясь к подчиненным. Он также призвал индивидуально подходить к разрешению каждого вопроса и активно взаимодействовать с общественными организациями. Прокурор Москвы обратил внимание участников заседания на важность системного подхода к реализации мероприятий, связанных с реабилитацией и трудоустройством возвращающихся с передовой бойцов, их социальной адаптацией, обучением гражданским профессиям и профессиональной переподготовкой.