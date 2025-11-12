Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт

Мероприятие пройдет по случаю дней культуры Казахстана в России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Гала-концерт пройдет по случаю дней культуры Казахстана в России.

Токаев посещением Большого театра завершает государственный визит в Россию, состоявшийся 11-12 ноября.

О гала-концерте

В ходе концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также поппури на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").

О госвизите

Токаев находится в РФ с высшим по статусу - государственным визитом. Накануне Путин и лидер Казахстана встретились в Представительском кабинете главы государства за неформальной беседой. После этого президенты провели неформальный ужин в кремлевской квартире, расположенной в Сенатском дворце - официальной резиденции Путина. Такой жест - знак большого доверия и отличных отношений между лидерами.

Сегодня, 12 ноября, прошла церемония официальной встречи двух президентов. Лидеры побеседовали друг с другом и продолжили общение в формате российско-казахстанских переговоров. Заключительной частью стал государственный обед, который в честь высокого гостя дал глава российского государства.

Также был подписан пакет документов, в частности Декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.