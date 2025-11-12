Представители общественных объединений вошли в комиссию по формированию лекарств

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представители общественных объединений по представлению Общественной палаты (ОП) России будут включены в состав комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в пункт 11 Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, <…> следующие изменения: абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "В состав комиссии по представлению Общественной палаты Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации может входить представитель общественного объединения, осуществляющего деятельность в сферах здравоохранения, обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах", - говорится в документе.

Правила устанавливают порядок формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, минимального ассортимента лекарств для оказания медпомощи, а также препаратов, предназначенных для обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями и других.